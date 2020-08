Bernard Arnault éjecté du top 5 des plus grandes fortunes mondiales

Le classement tenu quotidiennement par l'agence de presse américaine Bloomberg montre que Bernard Arnault ne fait plus partie du top 5 des plus grandes fortunes mondiales. Il pointe désormais à la sixième place, et rien ne dit qu'il va reculer encore. Depuis le mois de janvier, la fortune du magnat du luxe français a en effet fondu de 26,2 milliards de dollars. Le patrimoine du patron de LVMH n'atteint plus « que » 79 milliards… Pas de quoi se lamenter pour le commun des mortels, mais il n'empêche que la fortune de Bernard Arnault a effectivement connu une chute vertigineuse. En novembre dernier, il était alors en possession de 109 milliards de dollars.



Cette somme lui avait permis de décrocher la place de troisième plus grande fortune mondiale, à quelques coudées de Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, et de Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope, dont les fortunes s'établissaient à l'époque à 109 milliards de dollars. Mais depuis, la crise sanitaire a frappé, favorisant les géants du secteur des technologies et impactant les résultats d'à peu près toutes les autres entreprises, dont celles du luxe.