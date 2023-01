Bernard Arnault et LVMH devant Elon Musk et Tesla

LVMH pèse désormais plus lourd que Tesla à la Bourse ! Le groupe de luxe est la première entreprise française à dépasser le seuil symbolique des 400 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle pointe maintenant en 14e position des plus importantes capitalisations mondiales. Tesla, qui caracolait loin devant il y a encore un an, n'occupe plus que la 16e place avec 408,7 milliards de dollars.



Évidemment, ce classement ne signifie pas grand chose tout comme ce jeu du chat et de la souris. Mais il prend une coloration particulière alors que les patrons de ces deux entreprises, Bernard Arnault pour LVMH et Elon Musk pour Tesla, se battent à distance pour le trophée de plus grande fortune mondiale. Depuis décembre dernier, cette course est à l'avantage du Français, et son titre d'homme le plus riche du monde s'est encore renforcé de plusieurs dizaines de milliards de dollars.