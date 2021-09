Bernard Arnault revend son capital de Carrefour

En mars 2007, Bernard Arnault sortait de son terrain de jeu de prédilection, celui du monde du luxe, pour ravir 9,1% de Carrefour, devenant ainsi le deuxième actionnaire du groupe derrière la famille fondatrice Halley. Une opération menée via le groupe Agache, une des holdings du PDG de LVMH, avec l'aide du fonds d'investissement Colony Capital. Un investissement inattendu… Et qui n'a pas payé !



En 2008, Carrefour enregistrait en effet sa pire performance (-48,4%), qui pèse d'ailleurs toujours sur l'enseigne. Mais malgré la tempête, Bernard Arnault s'est arrimé au groupe. C'est en septembre 2020 qu'il décide de se séparer d'une partie de son capital (3,1% de Carrefour). Et un an plus tard, il revend le reliquat, c'est-à-dire environ 5,7%, avec des pertes : le cours de l'action de l'entreprise a en effet perdu les deux tiers de sa valeur…