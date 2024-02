Bernard Arnault va racheter Paris Match pour 100 millions d'euros

Cette opération d'acquisition de Paris Match, évaluée à une centaine de millions d'euros, représente une étape clé dans l'expansion du groupe LVMH dans le secteur médiatique. L'hebdomadaire, avec un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2023, attire l'attention non seulement pour sa valeur économique mais aussi pour son statut de « morceau de France » et de marque premium dans le paysage médiatique national.



Les négociations, conduites en exclusivité avec le groupe Lagardère-Vivendi, ont été menées discrètement à un niveau élevé, évitant ainsi les fuites. D'après Le Point, les pourparlers entre les familles Arnault et Bolloré se sont même déroulés dans un cadre informel à Saint-Tropez, soulignant l'importance et la complexité de l'accord. Bernard Arnault, qui détient déjà 7,7 % du capital de Lagardère depuis 2020, a manifesté un intérêt constant pour l'hebdomadaire, le considérant comme un élément essentiel de l'identité culturelle française.



Ce rachat s'inscrit dans un contexte plus large de restructurations et de synergies au sein de l'univers médiatique français, notamment avec le groupe Vivendi. La collaboration entre les différentes entités de Lagardère et de Vivendi a déjà produit des initiatives conjointes, comme la participation de journalistes de Paris Match à des émissions sur Europe 1 et CNews, et révèle la complexité des relations entre ces géants médiatiques. La vente de Paris Match à LVMH, loin de marquer une rupture, pourrait donc s'inscrire dans une continuité stratégique, en dépit des réticences initiales de certains acteurs comme l'ancien président Nicolas Sarkozy.