Bientôt une baisse des taux pour la zone euro ?

La Banque centrale européenne (BCE) semble en avoir terminé avec son cycle de hausse des taux, qui oscille actuellement entre 4 et 4,75%. Bien que la baisse des taux soit envisagée pour la fin du deuxième trimestre 2024, certains spécialistes du marché des changes, ou cambistes, prévoient une réduction dès le mois de mars. Cette anticipation précoce est motivée par le ralentissement de l'inflation et une conjoncture économique dégradée, nécessitant potentiellement des mesures pour stimuler l'activité. Une baisse des taux pourrait faciliter l'accès au crédit, stimulant ainsi la consommation et les investissements.



Les récentes données économiques de la zone euro témoignent de ces difficultés : une croissance anémique des ventes de détail et un indice PMI de la construction en Allemagne au plus bas depuis la pandémie. Adam Button de ForexLive souligne que le retour à des politiques budgétaires plus strictes, succédant aux mesures expansives de la période pandémique, limitera les options de soutien à l'activité économique. Cette situation complexe pousse à envisager une baisse des taux. Button note que la BCE pourrait être la première à réduire ses taux, avec une inflation en décélération. Les marchés financiers prévoient ainsi jusqu'à cinq réductions de taux d'ici fin 2024.