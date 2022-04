Bilan 2021 au beau fixe pour l'emploi des cadres

L'an dernier, ce sont 269.100 cadres qui ont été embauchés en CDI ou CDD d'un an ou plus. Cela représente une hausse de 18% par rapport à 2020, marquée bien sûr par le déclenchement de la pandémie, et une baisse modérée de 4% par rapport à 2019. « Malgré la persistance de la crise sanitaire, 2021 aura été une bonne année pour l’emploi cadre », explique l'APEC dans le communiqué.



Le solde de créations net de postes cadres est quasiment deux fois plus élevé qu'en 2020, avec 63.500 créations (les recrutements moins les démissions et les licenciements) en 2021 contre 37.100 l'année précédente. Les entreprises ont jeté leur dévolu sur les informaticiens, qui représentent un quart des embauches. Les secteurs les plus porteurs l'an dernier ont été la banque-assurance (+15%) et la filière santé-action sociale (+13%).