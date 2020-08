Bilan maussade pour les soldes d’été en Île-de-France

Soupe à la grimace chez les commerçants de Paris et en Île-de-France. Le bilan des soldes d’été de l’Observatoire économique régional, un organisme rattaché à la Chambre de commerce et d’industrie de la région, n’est en effet guère reluisant. L’étude porte sur 400 commerçants interrogés entre le 28 et le 31 juillet. Pour près de neuf commerçants sur dix (87%), le chiffre d’affaires généré par les soldes cette année est inférieur à celui enregistré en 2019. Les ventes sont restées stables depuis le 15 juillet pour 61% d’entre eux.



Le panier moyen est en recul, ont constaté 72% des commerçants. Quand les clients sont là : quatre interrogés sur dix estiment en effet que la clientèle a déserté en raison des mesures de sécurité sanitaire (gestes barrière, distanciation physique, port du masque) rendues indispensables pour freiner la propagation du coronavirus. Pourtant, les soldes étaient vus comme un moyen d’améliorer une trésorerie en berne, les commerçants ayant dû fermer leurs portes durant le confinement.