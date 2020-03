Bill Gates quitte le conseil d'administration de Microsoft

Simple membre du conseil d'administration depuis 2014 après en avoir été le président, Bill Gates a décidé d'abandonner ce poste pour consacrer la majeure partie de son temps à la philanthropie. Le cofondateur de Microsoft avait abandonné les opérations au jour le jour en 2008. Il conserve un poste de conseiller technique auprès de Satya Nadella, l'actuel CEO de l'entreprise : « Cela a été un honneur et un privilège immenses de travailler et d'apprendre avec Bill pendant toutes ces années », a déclaré ce dernier.



Bill Gates est le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, mais devant Warren Buffett le gestionnaire du fonds Berkshire Hathaway. Microsoft est la deuxième plus importante capitalisation boursière après avoir franchi l'an dernier le seuil des 1 000 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été de 126 milliards l'an dernier, pour des bénéfices de 39 milliards.