Billets d’avion : encore des prix en forte hausse en 2023

L'année 2023 a été témoin d'une hausse moyenne de 8,6% des prix des billets d'avion au départ de la France, toutes destinations confondues. Cette augmentation, bien que moins prononcée que la forte hausse de 21,7% observée en 2022, reste importante et, surtout, supérieure à l’inflation qui a frappé la France en 2023 et qui a atteint 4,9% selon l’Insee.



Les vols intérieurs sont notamment la cause de cette augmentation des prix. En moyenne, les prix pour les liaisons intra-métropolitaines ont grimpé de 14,5% en 2023. Cette tendance s'accentue encore plus pour les vols vers l'Outre-mer, avec une hausse moyenne impressionnante de 18,8%. Toutefois, la DGAC, dans son analyse publiée le 23 janvier 2024, souligne qu’en décembre 2023 sur un an les prix ont en moyenne baissé de 1,2%. Une baisse insuffisante pour que les prix retombent à des niveaux pré-pandémie, mais un début de tendance à la stabilisation voire au recul qui pourrait donner quelques bonnes nouvelles en 2024.