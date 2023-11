Binance en pleine tempête, le PDG démissionne

En plus des sanctions financières, Changpeng Zhao, entrepreneur sino-canadien de 46 ans, encourt une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans, bien qu'une sentence définitive ne soit pas attendue avant six mois. Ces événements mettent en exergue la nécessité pour les plateformes de cryptomonnaies de se conformer aux réglementations internationales et de renforcer leurs mesures de sécurité et de vérification.



L'accord passé avec les autorités américaines ne clôt pas toutes les poursuites contre Binance, notamment celles de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Zhao, tout en assumant sa responsabilité, a souligné que l'accord n'implique pas de détournement de fonds ou de manipulation de marché par Binance. Cette affirmation semble être une réponse indirecte à la situation de son rival, FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried.