Binance : la plus grosse plateforme de cryptomonnaie se fait voler l'équivalent de 100 millions de dollars

Binance n'est pas la première et ne sera sûrement pas la dernière plateforme de cryptomonnaie à subir une attaque de haute envergure. Récemment, en août, c'était Nomad DeFi qui annonçait s'être fait voler près de 190 millions de dollars à cause d'une faille de sécurité. Mi-mars encore, c'est le crypto-jeu Axie Infinity, dont le groupe de hackeurs Lauzarus, soutenu par Pyongyang, lui a dérobé l'équivalent de 625 millions de dollars.



Le FBI, alerté par ces attaques incessantes, conseille à toutes les plateformes de faire vérifier dès que possible les potentielles failles de sécurité et de les colmater. Selon Chainanalysis, spécialiste d'analyses en cryptomonnaie, près de 2 milliards de dollars ont été volés à des plateformes depuis janvier 2022.