Black Friday 2020 : les commerçants veulent son interdiction

La demande des fédérations des commerçants est donc simple : face au risque de voir Amazon et le e-commerce capter les ventes de la période de Noël, ils demandent l’autorisation de rouvrir les commerces dès le 12 novembre 2020. Une demande qui pourrait être écoutée par le gouvernement puisque dans la même édition du JDD, Bruno Le Maire n’exclut pas cette possibilité, tout en la conditionnant à un renforcement des règles sanitaires.



Mais, surtout, les petits commerces demandent au gouvernement d’interdire purement et simplement le Black Friday 2020 et ses promotions, majeures sur les sites internet. Même en rouvrant, impossible pour les commerçants de faire des promotions fin novembre 2020, leur objectif étant de réaliser le maximum de chiffre d’affaires possible pour ne pas devoir fermer définitivement.