Bob Iger cède la direction générale de Disney à Bob Chapek

Cette multiplication de franchises, qui a continué en 2019 avec le rachat de la Fox, semble intéresser de plus en plus Bob Iger : il a déclaré, lors d’une conférence téléphonique, vouloir passer « le plus de temps possible sur la partie créative du travail ». Pour ce faire, il laisse donc les rênes de l’empire à Bob Chapek.



Ce dernier était à la tête de la division parcs d’attractions du groupe. Il devient le Directeur général de Disney, Bob Iger conservant le rôle de Président exécutif. De quoi séparer la création de la gestion pure et dure.