Boeing change de patron après de nombreux incidents

En réponse à ces événements, Boeing a pris des mesures pour améliorer la sécurité et s'est engagé à collaborer avec les enquêteurs fédéraux, tout en tentant de rassurer les passagers et les compagnies aériennes sur la fiabilité de ses appareils.



Dave Calhoun, dans une lettre adressée aux employés de Boeing, a qualifié l'incident avec l'avion d'Alaska Airlines de « moment décisif pour Boeing », soulignant la nécessité de faire preuve d'humilité et de transparence totale dans la réponse à cet accident. Il a insisté sur l'engagement absolu de l'entreprise envers la sécurité et la qualité à tous les niveaux. Calhoun a également rappelé les défis significatifs auxquels l'entreprise et l'industrie aéronautique ont dû faire face au cours des cinq dernières années, marquées par des pertes cumulées de plus de 31 milliards de dollars.



Alors que Boeing se prépare à tourner une page de son histoire avec le remaniement de sa direction, l'entreprise se trouve à un carrefour. Les mesures prises pour améliorer la culture d'entreprise et les pratiques de sécurité, conformément aux normes de la Federal Aviation Administration, sont cruciales pour son rétablissement et sa stabilité futures. Les yeux du monde, comme l'a souligné Calhoun, restent rivés sur Boeing, attendant de voir comment la compagnie naviguera à travers ces turbulences pour retrouver son cap vers la stabilité.