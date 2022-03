Boeing de nouveau dans la tourmente après le crash en Chine

Le crash du vol de la China Eastern Airlines, près de la ville de Wuzhou dans la région de Guangxi est la plus importante catastrophe aérienne en Chine depuis 1994. Le bilan est de 132 disparus, qui ont probablement péri dans l'accident. À l'heure actuelle, les raisons du crash sont inconnues, mais la compagnie aérienne a d'ores et déjà décidé d'immobiliser la totalité de sa flotte de 737-800. Dans la foulée, le transporteur annulait plus de 1.900 vols à travers le pays.



L'entreprise n'a pas précisé si la décision d'annuler ces vols a été prise en raison du crash : la Chine subit actuellement une résurgence des cas de contamination du Covid-19. Néanmoins, pour Boeing, c'est un coup dur supplémentaire qui jette un doute sur la fiabilité du 737. Un de plus. Car la Chine avait été un des premiers pays à suspendre l'autorisation de vol des 737 MAX en mars 2019, suite à deux accidents à l'étranger au bilan épouvantable (346 morts).