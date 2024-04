Boeing : les craintes des lanceurs d'alerte sur la sécurité des avions

Les procédures d’assemblage sont également remises en question, notamment avec des pratiques inappropriées comme l'ajustement forcé de pièces sur les 777, et des débris laissés lors de l'assemblage des Dreamliner, trouvés dans 80 % des cas examinés. Ce laxisme dans les normes de fabrication a été critiqué par Ed Pierson, ancien cadre de Boeing, qui dénonce une faillite collective dans le maintien des standards de sécurité.



En réponse aux accusations, Boeing a tenté de rassurer sur la sécurité de ses modèles 787 et 777, en contestant certaines des allégations et en mettant en avant des milliers de tests censés prouver la conformité des avions aux normes de sécurité. Cependant, le passé récent et les problèmes identifiés sur des Dreamliners livrés avant 2020 soulignent des défauts de fabrication qui persistent malgré les assurances de l'entreprise.



Face à ces enjeux, la Federal Aviation Administration (FAA) a donné un délai de 90 jours à Boeing pour proposer un plan d’action destiné à rectifier les déficiences de qualité. Ce délai court est critique, car il pourrait mener à des sanctions supplémentaires ou même à une cessation de production si les problèmes ne sont pas résolus de manière convaincante.



L'audition au Sénat met en relief non seulement les risques spécifiques liés à certains modèles d'avions de Boeing, mais aussi une crise de confiance plus profonde qui pourrait affecter la réputation du constructeur à long terme. Alors que Boeing s'efforce de rassurer ses clients et les régulateurs, l'industrie aéronautique européenne observe attentivement, consciente que les implications de ces défauts de sécurité sont mondiales.