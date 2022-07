Boeing prévoit plus de 47.000 avions dans la flotte mondiale

Cette baisse des prévisions se reflète également sur le nombre d'avions qui seront livrés ces vingt prochaines années : Boeing prévoit 42.710 unités tous constructeurs confondus, c'est 900 de moins que les estimations de l'an dernier. Ce que retient le groupe américain, c'est que le secteur aérien ne fait plus face à un problème de demande : les voyageurs sont de retour après l'épisode de la crise sanitaire.



L'enjeu désormais pour toute la filière, c'est l'offre. Le chaos cet été dans les grands aéroports européens et américains est dû au fait que ni les compagnies aériennes, ni les infrastructures n'ont su anticiper sur le retour des voyageurs. La pénurie de personnels et la perturbation dans les approvisionnements sont les principaux goulots d'étranglements au retour à une activité normale.