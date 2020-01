Boeing : un déficit net de 87 avions en 2019

Boeing a essuyé un déficit de 87 appareils nets en 2019 : l'avionneur américain a tout simplement enregistré plus d'annulations de commandes que d'ordres d'achat, un chiffre qui comprend les conversions de commandes de 737 MAX pour lesquels les compagnies aériennes ont choisi un autre modèle. Ce solde négatif est une première en plusieurs décennies, et c'est la conséquence très directe de la crise du 737 MAX, qui est cloué au sol depuis dix mois en raison de deux accidents aériens au lourd bilan humain. Depuis, Boeing tente d'objectif un nouveau feu vert des autorités de régulation du transport aérien, sans y parvenir.



Boeing a dû réduire la production du 737 MAX, avant de la suspendre au mois de janvier. L'avion est la vedette du catalogue de l'entreprise, il représente en effet plus de 80% de son carnet de commandes. Cette crise coûte très cher au groupe, qui a déjà dépensé plus de 9 milliards de dollars pour compenser les compagnies aériennes et développer de nouveaux logiciels pour sécuriser le 737 MAX.