Bonne nouvelle pour la balance commerciale

Sur une période de douze mois, le déficit commercial cumulé de la France continue de se réduire, montrant une tendance à l'amélioration depuis février. Rappelons qu'en 2022, le déficit avait atteint un pic de 164 milliards d'euros, principalement en raison du coût de l'énergie importée. Selon les économistes de l'OFCE, la balance commerciale de 2022 était la plus défavorable pour la France depuis plus de 70 ans.



Cependant, le gouvernement ne reste pas inactif face à cette situation. Fin novembre, un nouveau programme d'accompagnement des PME à l'international a été lancé, visant à augmenter leur part dans les exportations et à conquérir de nouveaux marchés. Ce programme débutera avec une centaine de PME en forte croissance et offrira un accès facilité à divers services étatiques, ainsi qu'une intégration accrue dans les délégations officielles à l'étranger.