Bonne nouvelle sur le front de la croissance en France et dans la zone euro

Les résultats préliminaires pour le mois de mars des enquêtes de S&P Global montrent un dynamisme encourageant du secteur privé en France comme dans la zone euro. Dans l'Hexagone, l'indice composite PMI est ainsi remonté à 54 pour le mois de mars, une hausse significative par rapport à février (51,7). Lorsque l'indice dépasse les 50, cela signifie qu'il y a de la croissance. En-deçà des 50, c'est un recul de l'activité.



L'indice combine l'activité du secteur manufacturier et celui des services. Dans le détail, ce sont les services qui ont particulièrement performé avec 55,5 (53,1 en février). Le secteur manufacturier demeure sous le seuil de croissance à 47,7, contre 47,4 en février. « L'économie française, la deuxième plus importante de la zone euro, fait preuve d'une résilience remarquable face à la hausse des taux d'intérêt et à la forte inflation », explique Joe Hayes, économiste chez S&P.