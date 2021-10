Botticelli, artiste et designer au musée Jacquemart André

Un artiste designer à la Renaissance



Botticelli a un génie particulier pour varier à l’infini un thème et le faire traduire sur différents supports : tapisserie, broderie, ou marqueterie. Peinture, fresque et arts appliqués sont considérés comme autant de diversifications possibles et permettent de répondre aux nombreuses commandes de mécènes florentins autour des Médicis et de Laurent le Magnifique qui créent une ambiance ultra-compétitive pour les artistes.



C’est tout l’intérêt de l’exposition : nous faire découvrir la richesse de création d’un maître et les ressources de son atelier dans un environnement politique et religieux propre à Florence dans cette deuxième moitié du Quattrocento. Le règne du flamboyant Laurent le Magnifique s’achève avec la République de Savonarole et la vision apocalyptique et tourmentée du moine dominicain. La question de son influence sur l’œuvre du peintre reste posée quand on voit la douceur qui se dégage du Christ en croix de Prato. Cette simplicité et ce dépouillement ne doivent rien à une contrainte religieuse nouvelle, mais sont l’expression d’une évolution. A quelques siècles de là, le couturier et designer Yves Saint Laurent cherchera lui aussi « l’épure ».