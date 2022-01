Bouclier tarifaire pour l'électricité : la solution technique bientôt dévoilée

Néanmoins, le mécanisme sera déterminé dans les quelques jours. Pour le moment, le gouvernement a baissé la CSPE, la taxe sur la consommation d'électricité, au maximum permis au titre des règles européennes. Mais cela ne représente que 16 ou 17% d'augmentation du prix de l'électricité, relève le locataire de Bercy. La hausse des prix cette année sera comprise entre 38 à 40%. Il faut donc une mesure complémentaire pour contenir cette augmentation.



Les mesures prises par l'État pour compenser la hausse des prix de l'électricité ont déjà coûté 8 milliards d'euros d'argent public. Bruno Le Maire l'assure : « Ça coûtera ce que nous aurons décidé in fine de faire pour tenir la promesse du Premier ministre ». Il rappelle aussi que la promesse du « bouclier tarifaire » concernait l'ensemble de l'année, « Il ne s'agit pas de dire aux Français "On va essayer de tenir jusqu'aux élections présidentielles et après on fera une hausse brutale" ».