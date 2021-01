Bouygues Telecom accueille les 2 millions de clients d'Euro-Information Telecom

Dans un avenir à plus long terme, l'opérateur espère également profiter « d’importantes opportunités de développement dans la fibre, le B2B et le Wholesale mobile, dont Euro-Information Telecom est un acteur de référence ». L'autre volet de l'accord, c'est un accord de partenariat de long terme entre Bouygues Telecom et le Crédit Mutuel : il permettra la distribution de produits et de services fixes et mobiles de l'opérateur dans les 4.200 caisses locales de la banque et les agences bancaires du CIC.



Le volet distribution va ouvrir les services de Bouygues Telecom aux « clients particuliers, professionnels et entreprises des réseaux Crédit Mutuel et CIC ». « Bouygues Telecom va poursuivre sa stratégie de croissance en s’appuyant sur la forte capillarité du réseau de distribution du Crédit Mutuel, tout en lui faisant bénéficier de son expertise et de sa connaissance du marché des télécoms », explique Richard Viel, directeur général de Bouygues Telecom, dont EI Telecom devient une filiale. Sa présidente est Aurélie Stock-Pœuf.