Bouygues veut éviter une interdiction des équipements 5G de Huawei

Martin Bouygues prévient l'État que Bouygues Telecom ainsi que l'ensemble des opérateurs français vont au devant de graves difficultés si l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) décidait, fin février, d'interdire les équipements de Huawei dans les futurs réseaux 5G français. Huawei équipe actuellement deux opérateurs : Free Mobile et Bouygues Telecom. Or, il est impératif d'avoir le même équipementier pour les réseaux 4G et 5G : « Vous ne pouvez pas swaper de la 4G d'un équipementier sur la 5G d'un autre équipementier ; il faut les mêmes équipements sur les mêmes zones », a expliqué le PDG du groupe dans des propos repris par Les Echos Le grand patron n'a pas voulu chiffrer le coût d'une telle opération, se bornant à rappeler qu'un réseau mobile « performant » en France représente un investissement de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros. Il explique aussi que des équipements Huawei sont présents dans les réseaux fixes des quatre opérateurs français, c'est même « une part majeure de leurs installations même si personne n'en parle ».