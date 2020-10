Brexit : 150 milliards d'euros d'actifs relocalisés en France

Jackpot pour la France, soupe à la grimace pour le Royaume-Uni. Le rapatriement d'actifs de ce côté-ci de la Manche va représenter 150 milliards d'euros d'ici la fin 2020, a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, lors d'une intervention durant le forum de Paris Europlace. En cause, le Brexit bien sûr. Pour calculer son estimation, l'institution a pris en compte les actifs de groupes français en provenance de leurs succursales au Royaume-Uni, ainsi que ceux de 43 entreprises et entités ayant obtenu l'autorisation d'assurer la continuité de leurs activités en France.



De plus 31 entités, principalement des sociétés d'investissement, ont fait une demande d'agrément en France et leurs projets sont actuellement examinés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en charge de la régulation des secteurs de la banque et des assurances. François Villeroy de Galhau a aussi prévenu les entreprises de paiement, de monnaie électronique et d'investissements à procéder le plus rapidement possible au processus de transfert, au risque sinon de se retrouver prises au dépourvu en janvier prochain.