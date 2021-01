Brexit : l'Écosse voit une opportunité pour gagner son indépendance

Si une majorité de Britanniques ont voté pour le Brexit durant le référendum de 2016 (pour 51,9 % d'entre eux), en Écosse, le sentiment pro-européen domine largement : les Écossais avaient voté contre la séparation d'avec l'Union européenne à hauteur de 62 %. Et l'accord commercial signé in extremis entre Londres et Bruxelles n'y change rien : pour la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, il s'agit d'un « Brexit dur », décidé « contre la volonté » de l'Écosse, « au milieu d'une pandémie et d'une récession économique », explique-t-elle sur le site internet du SNP, son parti indépendantiste.



Dans ces conditions, et comme elle n'a cessé de le dire depuis le résultat du référendum, le gouvernement de Mme Sturgeon a l'intention d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. En 2014, un précédent référendum avait clairement indiqué que les Écossais ne souhaitaient pas l'indépendance, à 55 %. Mais les choses ont changé, grâce ou à cause du Brexit. Désormais, le soutien à l'indépendance, alimentée par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, atteint 58 %.