Brexit : les frais d'itinérance de retour chez les opérateurs britanniques

Chez Vodafone, on explique que les clients qui utilisaient leur smartphone dans l'Union n'étaient pas nombreux. Par ailleurs, l'argent collecté auprès des voyageurs servira à investir dans le déploiement de la 5G, pour couvrir les zones blanches ainsi que dans la fibre, assure-t-on du côté de l'entreprise. Pas sûr que les abonnés apprécient ce retour en arrière…



Du côté des deux autres principaux opérateurs, on conserve la gratuité des frais d'itinérance mais en réduisant le volume de données consommées dans l'UE chez Three, et en facturant des frais supplémentaires au-delà de la consommation d'un certain niveau de données. Pour les clients des opérateurs continentaux qui vont au Royaume-Uni, à l'heure actuelle rien ne change, les frais d'itinérance ne sont toujours pas d'actualité.