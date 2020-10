Brexit : négociations ultimes pour trouver un accord commercial

L'Union européenne a de nombreux dossiers urgents à traiter : la situation avec la Turquie qui inquiète notamment à Paris, les manifestations pro-démocratiques en Biélorussie, la réponse à apporter à la crise sanitaire et économique… Et le Brexit qui est passé au second plan, du moins à Bruxelles. Il faudra pourtant boucler ce dossier alors que la période de transition s'achèvera en fin d'année, avec ou sans accord commercial entre l'Union et le Royaume-Uni. C'est là que le bât blesse : les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente sur plusieurs domaines. La neuvième session des négociations entre le négociateur européen Michel Barnier et son homologue britannique David Frost s'est achevée sur un constat d'échec.



Or, il reste très peu de temps pour se mettre d'accord sur un accord commercial entre les deux économies. La date butoir est en effet fixée au 15 octobre (pour Londres) ou à la fin du mois (pour Bruxelles). Il faut en effet laisser le temps à tous les États membres de parapher l'accord avant la fin de la période de transition. Techniquement, le Royaume-Uni a quitté le bloc UE le 31 janvier dernier, mais le pays continue d'appliquer les règles communes jusqu'au 31 décembre. Le gouvernement britannique a refusé de demander une prolongation des négociations, tout en exigeant des compromis que l'UE n'est pas disposée à accéder.