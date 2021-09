Brexit, pandémie : les étagères vides des supermarchés anglais

Comme partout ailleurs, les conséquences de la pandémie ont perturbé les circuits logistiques au Royaume-Uni. Mais le pays doit en plus composer avec l'impact du Brexit. Depuis le 1er janvier dernier, le divorce officiel entre Londres et Bruxelles a rendu plus difficile l'activité des travailleurs européens sur le territoire anglais. Ce qui a eu pour résultat de provoquer une pénurie de chauffeurs routiers. Or, sans ces chauffeurs, les supermarchés ne sont plus approvisionnés…



C'est la raison pour laquelle les consommateurs britanniques voient de moins en moins de produits dans les rayons de leurs magasins. Des étagères vides qui désespèrent non seulement les clients, mais aussi les propriétaires des points de vente, car sans marchandises à vendre, il n'y a pas de chiffre d'affaires bien sûr. Tous les produits sont touchés, notamment l'eau en bouteille et les produits du quotidien.