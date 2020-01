Bruno Le Maire : 1,3% de croissance en 2019 et en 2020

Alors que le mouvement contre la réforme des retraites continue de paralyser une partie des transports et de l'économie, Bruno Le Maire a fait montre de positivisme dans un entretien au Journal du Dimanche. Le locataire de Bercy se réjouit ainsi des perspectives économiques qui sont « bonnes et solides ». Il en veut pour preuve la croissance attendue pour 2019 et pour 2020, qui devrait s'établir à 1,3% pour chacune des années. Surtout, il a voulu faire le point sur les résultats engrangés par la politique du gouvernement, à commencer par les chiffres de l'emploi.



« La France crée des emplois: plus de 500.000 depuis 2017, dont 260.000 rien qu'en 2019. Des emplois plus stables, à temps complet et en CDI. Dans le secteur industriel, nous avons créé 24.000 emplois depuis 2018. Du jamais vu depuis vingt ans ! », se félicite-t-il. Le ministre de l'Économie confirme également l'objectif de l'exécutif d'atteindre un taux de chômage de 7% à la fin du quinquennat (contre 8,6% actuellement).