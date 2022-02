Bruno Le Maire défend le « quoi qu'il en coûte »

C'est au prix d'un endettement massif que la France est parvenue à sauver son économie pendant la pandémie, a soutenu Bruno Le Maire. Sur Europe 1, le ministre de l'Économie a défendu l'action du gouvernement et de sa politique du « quoi qu'il en coûte ». « On ne serait pas à 115% de dette si on avait laissé le chômage et les faillites exploser, on serait à 126%, la dette contractée est un investissement », a-t-il expliqué alors que les critiques fusent de la part des candidats à l'élection présidentielle.



Le locataire de Bercy réplique qu'« on se serait davantage appauvri si on n'avait pas dépensé de l'argent pour protéger les salariés et les entreprises ». Certes, l'endettement public de la France a explosé et atteint 2.834 milliards d'euros et rapporté au produit intérieur brut, elle a franchi largement le seuil des 100%. Mais Bruno Le Maire plaide pour les résultats obtenus.