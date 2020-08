Bruno Le Maire : il n'y aura pas d'augmentation des impôts

Après le confinement qui a provoqué un choc économique, le rétablissement de l'économie en France va demander du temps. Selon Bruno Le Maire, « d'ici deux ans, en 2022, la France devrait avoir retrouvé le même niveau économique qu'avant la crise », a-t-il expliqué au micro de RTL. Il faudra « du temps, de l'énergie, de l'engagement », prévient le ministre de l'Économie. Et le gouvernement va mettre beaucoup d'argent sur la table pour la relance. Pendant le confinement, l'État a ainsi dépensé 460 milliards d'euros, pour financer le chômage partiel, les mesures sanitaires, les aides publiques aux entreprises en difficulté. Mais cela ne sera pas suffisant : le plan de relance de 100 milliards d'euros sera nécessaire.



Ce plan aurait dû être présenté ce mardi 25 août durant le conseil des ministres, il faudra attendre une semaine supplémentaire. Le gouvernement assure toutefois que les mesures sont prêtes, il fallait simplement « resserrer un certain nombre de boulons dans cette rentrée pour garantir la sécurité sanitaire », indique le locataire de Bercy pour qui « la situation économique est tout aussi importante que la situation sanitaire, on les met au même niveau ». Bruno Le Maire espère également que les Français mettront à contribution les 100 milliards d'euros d'épargne actuellement disponible.