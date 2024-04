Bruno Le Maire : il n'y aura pas de hausse d'impôts

Dans une tribune, Bruno Le Maire a réitéré la position ferme du gouvernement français qui ne veut pas augmenter les impôts, y compris pour les contribuables les plus aisés. Cette déclaration intervient dans un moment où la France fait face à un accroissement significatif de son déficit public, ayant atteint 5,5% du PIB en 2023, bien au-delà des prévisions. Le ministre met en avant la disproportion de la contribution fiscale, rappelant que « 10% des contribuables paient les trois quarts de l'impôt sur le revenu ».



Le choix du gouvernement de ne pas recourir à des mesures telles que les taxes exceptionnelles ou sur les superprofits est motivé par la volonté de ne pas nuire à l'intérêt national, malgré les suggestions de certains membres de la majorité présidentielle et de l'opposition. Cette approche est justifiée par un souci de justice et d'efficacité économique, dans un effort de contenir le déficit sans pénaliser l'investissement et la consommation.



Toutefois, le gouvernement se montre ouvert à des ajustements spécifiques, comme l'intensification de la contribution des entreprises énergétiques, dont les rendements ont été jugés insuffisants. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche plus globale de lutte contre les rentes non productives, avec des initiatives telles que la taxe sur les géants du numérique et l'impôt minimum mondial pour les grandes multinationales.