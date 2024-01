Bruno Le Maire : la hausse des prix de l'électricité ne dépassera pas 10%

Malgré les appels de l'UFC-Que Choisir pour un gel des tarifs de l'électricité, Bruno Le Maire a annoncé, lors de sa visite à la centrale nucléaire de Gravelines, que le gouvernement ne prévoyait pas une telle mesure. Toutefois, il a insisté sur le fait que l'augmentation des prix de l'électricité serait plafonnée à 10%. Cette déclaration intervient dans un contexte où le tarif réglementé, qui concerne la majorité des foyers français, est sujet à révision semestrielle. L'association de défense des consommateurs avait formulé cette demande en réponse à la détente des prix sur le marché de gros, après une hausse sans précédent en 2022.



Le ministre de l'Économie a rappelé les efforts financiers considérables déployés par la France pendant la crise inflationniste, évoquant une dépense collective de plus de 40 milliards d'euros pour les factures de gaz et d'électricité. « J'ai toujours indiqué que cet exceptionnel ne pouvait pas durer, c'est trop coûteux pour nos finances publiques, ça coûte trop cher », a-t-il affirmé en mettant en avant les conséquences financières importantes pour le budget de l'État et les autres besoins urgents dans des secteurs comme la santé, l'éducation et les services publics.