Bruno Le Maire : le « quoi qu'il en coûte », c'est fini

Le ministre de l'Économie s'est voulu très clair durant son discours à l'université d'été du Medef : « le quoi qu'il en coûte, c'est fini ». Cette formule, resservie à l'envi par le président de la République au plus fort de la crise sanitaire, a été synonyme de dépenses publiques massives afin de soutenir l'économie, les entreprises et les Français pendant la pandémie. « Nous sommes passés au sur mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin », a expliqué Bruno Le Maire.



L'Etat n'a pas compté l'argent public pendant cette période singulière « parce que c’était responsable de le faire ». Mais avec une croissance qui devrait atteindre (et peut-être dépasser) les 6% cette année, ce n'est plus nécessaire de déverser autant d'argent provenant des caisses de l'État. Les aides massives sont donc terminées même si certains secteurs vont continuer à en bénéficier s'ils continuent de souffrir de la crise.