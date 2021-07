Bruno Le Maire : le rebond de l'économie passe par la vaccination

Le gouvernement reste sur sa prévision de croissance de 5% pour 2021, a confirmé Bruno Le Maire au Parisien, bien que l'Insee soit plus optimiste avec une croissance de 6%. Le ministre de l'Économie veut redoubler de prudence : « Nous maintenons notre prévision de croissance à 5% par souci de prudence et pour tenir compte des risques d'une nouvelle vague épidémique à la rentrée », a-t-il indiqué. Cette crainte est réelle : le variant Delta pourrait provoquer une recrudescence des cas de contamination.



Dans ce contexte, la croissance de l'économie française dépend de la vaccination, affirme le locataire de Bercy. Les vaccins permettront de retrouver plus rapidement une vie normale, « de la croissance, des emplois et de l'activité ». Pour certaines professions exposées, « comme les soignants », la vaccination lui paraît « naturelle ». Mais il ne lui revient pas de décider la vaccination obligatoire, ni même d'autoriser le licenciement des travailleurs qui ne se soumettraient pas à une vaccination obligatoire : « En tant que ministre de l'Économie, je donne simplement le cadre qui doit permettre à notre économie de se redresser ».