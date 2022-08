Bruno Le Maire : les hausses des factures d'énergie seront « contenues » en 2023

Le locataire de Bercy a détaillé une des mesures : « Pour les ménages les plus modestes, il y aura des chèques énergie qui permettront d’aider ceux qui sont les plus en difficulté pour payer leurs factures d’énergie ». L'inflation ne doit pas se traduire par de la « brutalité économique pour les ménages français », a-t-il martelé. Quant aux effets de l'inflation, ils devront être lissés « dans le temps ».



Bruno Le Maire a aussi donné quelques précisions concernant le soutien aux entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus pouvoir honorer leurs factures d'énergie. Le gouvernement entend simplifier dans les prochains jours les critères d'accès au guichet unique « de façon à ce que toute entreprise qui est aujourd’hui en difficulté parce que sa facture d’électricité a explosé et qu’elle n’est pas protégée par les tarifs régulés, puisse accéder plus facilement à ces subventions ». 1,5 million de PME bénéficient des tarifs régulés.