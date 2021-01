Bruno Le Maire met en garde : 6% de croissance en 2021 sera un « défi »

Ainsi, lors de ses vœux à la presse, Bruno Le Maire a voulu jouer la carte de la transparence : « nous avons prévu une croissance de 6% pour 2021, soit le chiffre le plus élevé depuis les 50 dernières années. Ce chiffre reste un défi et je veux que nous soyons lucides là-dessus: lucides sur les incertitudes économiques qui nous entourent et dont dépendra directement ce chiffre de 6% de croissance ».



En cause : le variant britannique de la Covid-19, qui inquiète en plus haut lieu, mais également un nombre de contaminations toutes les 24 heures qui n’a pas encore permis la réouverture, pourtant annoncée, des salles de spectacle ou encore des restaurants. La France compte environ 3 à 4 fois plus de cas de Covid-19 par jour que le seuil de 5.000 cas fixé pour le 15 décembre 2020 et qui n’a jamais été atteint.