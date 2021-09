Bruno Le Maire : pas de hausse du taux de rémunération du Livret A

L'inflation qui caracole au-delà des 2% aurait pu laisser croire aux épargnants que le gouvernement allait relever le taux de rémunération du Livret A. Celui-ci est fixé à 0,5%, son plus bas historique et minimum légal (il ne peut pas descendre plus bas), et il est resté inchangé au 1er août. À en croire Bruno Le Maire, pour le moment il n'est toujours pas question de relever ce taux malgré la progression des prix : l'inflation serait en effet « conjoncturelle ».



Selon l'Insee, l'inflation a atteint 2,4% en août sur les douze derniers mois. Bien plus que le taux de rémunération du Livret A, dont le calcul prend en compte la hausse (ou la baisse) des prix. Sur France Info, le ministre de l'Économie a annoncé que le gouvernement ferait un point sur le sujet au mois de novembre. Et l'inflation n'est pas un sujet d'inquiétude, selon le locataire de Bercy, puisque elle est liée à « une reprise plus forte que prévu, des pénuries de main d'oeuvre, des pénuries de matières premières ».