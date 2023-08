Bruno Le Maire a affirmé sa ferme opposition à l'idée de découplage économique entre l'Occident et la Chine durant son déplacement à Pékin. « Nous sommes totalement opposés à l’idée de découplage. Le découplage est une illusion », a-t-il affirmé. Selon le ministre de l'Économie, il serait impossible de rompre totalement les liens entre les économies américaine et européenne et celle de la Chine.



Le locataire de Bercy a cependant soutenu l'idée d'une plus grande indépendance économique de la France dans certains secteurs économiques et industriels spécifiques, qui correspond à l'un des objectifs principaux du second mandat d'Emmanuel Macron. En ce sens, le ministre a souligné que la volonté de réduire les risques ne signifie pas que la Chine constitue une menace. Au contraire, il s'agit de vouloir être plus indépendants et de ne pas se rendre compte trop tardivement, comme lors de la crise du Covid-19, de l'importance de cette dépendance sur certains composants très spécifiques.