Bruno Le Maire plaide pour le retour au travail

Le ministre de l'Économie, invité de LCI , a exhorté les Français à reprendre le travail pour réussir la reprise économique.La reprise de l'activité est « indispensable pour la nation française ». Et aussi pour son économie, sachant que la situation est très dégradée avec une contraction du PIB de 8%, un déficit à 9% et une dette publique qui s'établit à 115%. Le redressement de l'économie passera par le travail des Français, quitte à s'adapter : « Le télétravail est une solution appropriée pour que les choses se fassent progressivement ». Bruno Le Maire a demandé à « tous ceux qui ont des sièges sociaux où plusieurs centaines de personnes travaillent » à préparer le retour au travail le 11 mai.Le locataire de Bercy ajoute que chaque entrepreneur a la liberté d'ouvrir son activité « s'il se sent prêt et s'il a les épaules suffisamment solides ». Le ministre de l'Économie a rappelé les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises à franchir le cap du coronavirus. Il a ainsi évoqué les petits entrepreneurs prenant la crise « en plein dans la figure et qui sont en plein désarroi ».