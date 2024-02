Bruno Le Maire plaide pour un produit d'épargne à l'échelle européenne

Le ministre de l'Économie français réaffirme son ambition de dynamiser l'économie européenne par une meilleure utilisation des capitaux privés. Lors du rassemblement des ministres des Finances de l'Union européenne à Gand, en Belgique, il a souligné l'importance de réveiller l'épargne européenne, qui s'élève à environ 35.000 milliards d'euros, dont plus de 10.000 milliards sont stagnants sur des comptes bancaires.



Bruno Le Maire propose la création d'un produit d'épargne européen dès 2024, en collaboration avec les États membres volontaires. Cette démarche vise à investir directement dans des secteurs clés tels que la croissance, l'innovation, et l'emploi, contribuant ainsi au renforcement économique de l'Union.



La proposition de Bruno Le Maire s'inscrit dans le cadre plus large du projet d'Union des marchés de capitaux, qui ambitionne de surmonter la fragmentation financière en Europe. La mise en place d'un tel produit n'est pas sans précédent ; le produit d'épargne paneuropéen (PEPP), bien que similaire dans ses objectifs, n'a pas rencontré le succès escompté, illustrant les complexités et les obstacles réglementaires et fiscaux à surmonter.