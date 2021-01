Bruno Le Maire prévoit un début d'année difficile pour l'économie française

Le début de l'année a marqué une reprise inquiétante des cas de contamination. Plusieurs pays ont annoncé des reconfinements, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. En France, un couvre-feu à 18h a été imposé dans des départements de l'Est et des mesures de restriction vont se prolonger, notamment pour les bars et les restaurants qui pourraient rester fermés au-delà du 20 janvier. Par conséquent, l'économie et les finances publiques vont continuer à souffrir après une année 2020 déjà très difficile.



« Le plus difficile est devant nous », a expliqué Bruno Le Maire durant une vidéoconférence avec l'Institut Montaigne. Le ministre de l'Économie appelle à faire preuve d'une « force de caractère considérable » pour réussir à passer le cap. Le locataire de Bercy a listé les difficultés : « Nous avons devant nous un virus qui persiste, nous aurons plus de faillites en 2021 qu'en 2020 , nous avons une transition sur l'emploi qui va se solder par des destructions d'emplois pendant un certain temps et qui vont être difficiles à amortir, et puis nous avons des incertitudes politiques ».