Bruno Le Maire : une contraction du PIB finalement moins forte que prévu

La récession s'annonce historique cette année. Les mesures de confinement ont paralysé l'activité économique durant de longues semaines, les mesures de distanciation sociale et physique restreignent toujours certains commerces, et les entreprises doivent composer avec de nouvelles exigences sanitaires. Le tableau est sombre, et le gouvernement a longtemps évoqué une contraction du produit intérieur brut de 11% pour 2020. Néanmoins, le bilan pourrait être un peu plus positif, comme l'a annoncé Bruno Le Maire durant le REF (« renaissance des entreprises de France ») du Medef. Le plan de relance en particulier pourrait permettre d'atténuer les difficultés économiques.



« Nous avons fixé [cette prévision de -11%] au moment où la crise était à son pic », a expliqué le ministre de l'Économie. « J'espère qu'avec les mesures mises en place avoir une récession inférieure, même s'il existe beaucoup d'incertitudes », a-t-il ajouté, laissant donc entrevoir un résultat meilleur que prévu. Parmi les incertitudes qui inquiètent le locataire de Bercy, le gouvernement a déjà évoqué le Brexit qui pourrait se clore par l'absence d'accord, ou encore le résultat des élections américaines en fin d'année.