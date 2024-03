Bruno Le Maire veut mettre fin à l’État-providence

L'objectif du ministre est double : maîtriser les finances publiques qui dérapent chaque année, en mettant fin à ce qu'il qualifie de « mirage de la gratuité universelle », et adapter le modèle social français aux réalités économiques actuelles et futures. Parmi les défis mis en avant, celui du vieillissement de la population et de l'augmentation des dépenses liées à la dépendance, qui exigent selon lui un débat national et des réformes ambitieuses.



Mais ce n’est pas tout. Le ministre compte continuer la tendance à la baisse des droits des Français, en particulier des chômeurs. Il évoque en effet la réforme de l'assurance chômage, qui a déjà commencé et pourrait continuer, comme un levier potentiel pour réduire les dépenses et encourager le retour à l'emploi. Par contre, il ne semble pas enclin à augmenter les impôts des plus riches pour compenser le manque de budget du pays.