Bruno Le Maire veut que les entreprises augmentent les salaires

C'est lors de ses vœux aux acteurs économiques et à la presse que Bruno Le Maire a exhorté les entreprises à mieux payer leurs salariés, quand c'est possible bien évidemment. Le ministre de l'Économie estime en effet que le gouvernement avait fait sa part du chemin pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, en particulier des ménages modestes, et qu'il revenait désormais aux employeurs de « faire leur part ». Le locataire de Bercy en a profité pour égrener les mesures prises par le gouvernement pour favoriser l'augmentation des salaires.



Parfois sous la pression des « gilets jaunes », l'exécutif a ainsi augmenté la prime d'activité, il a également défiscalisé les heures supplémentaires et baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros en début d'année. Maintenant que le gros du travail a été fait sur ce front, c'est maintenant au tour des entreprises de prolonger l'effort, a expliqué Bruno Le Maire.