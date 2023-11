Bruxelles renforce les droits des voyageurs en Europe

Les nouvelles propositions de la Commission européenne mettent l'accent sur le secteur aérien. L'un des points clés est le renforcement des droits des passagers ayant réservé leurs vols par l'intermédiaire d'agences ou de plateformes tierces. Bruxelles propose une modification législative permettant aux compagnies aériennes d'accéder directement aux coordonnées de ces passagers. Cette mesure vise à assurer une communication plus efficace en cas de perturbation de vol. De plus, les passagers seront mieux informés sur les procédures à suivre pour le remboursement de leurs billets, notamment sur qui contacter et les étapes à suivre.



Les opérateurs aériens auront également l'obligation de publier des rapports sur le respect des droits des passagers, y compris le traitement des plaintes et leur ponctualité. En parallèle, un formulaire de réclamation standard, facile à comprendre et valide dans toute l'UE, sera introduit pour simplifier les démarches des voyageurs.