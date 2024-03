Bruxelles veut imposer des droits de douane sur les céréales russes

Au-delà de l'aspect économique, la proposition de la Commission européenne s'inscrit dans un cadre géopolitique plus large, reflétant une volonté de l'UE de renforcer sa position vis-à-vis de la Russie et de la Biélorussie, notamment en privant ces pays de recettes importantes générées par les exportations de céréales. Cette démarche suggère une prise de distance avec une approche purement économique, envisageant les droits de douane comme un outil pour contrecarrer les stratégies d'influence de Moscou, particulièrement en ce qui concerne le financement de la guerre en Ukraine.



La réaction de la Russie à cette proposition ne s'est pas fait attendre, prévenant d'éventuelles « conséquences très sérieuses » pour l'UE. Cette mise en garde soulève des questions sur les implications potentielles pour les consommateurs européens, notamment en termes de prix et de disponibilité des produits agricoles. Par ailleurs, l'impact de ces mesures sur la sécurité alimentaire mondiale, particulièrement dans des régions dépendantes des exportations agricoles russes, reste un sujet de préoccupation.



En définitive, l'initiative de l'UE de mettre en place des droits de douane sur les céréales russes représente un geste lourd de sens qui s'inscrit dans un contexte économique, géopolitique et social compliqué. Tout en visant à protéger les agriculteurs européens et à répondre aux enjeux sécuritaires actuels, cette mesure soulève d'importantes questions sur son efficacité réelle et ses répercussions à long terme.