C’est en France qu’on paie le plus d’impôts

À l'inverse, certains pays de l'OCDE affichent des taux nettement inférieurs. Le Mexique présente le niveau le plus bas avec seulement 16,9 % de son PIB. Il est suivi par la Colombie, la Turquie et l'Irlande, dont les taux varient entre 19,7 % et 20,9 %. À titre de comparaison, des pays comme la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne affichent des taux allant de 27,2 % à 39,3 %.



Le rapport révèle également que la moyenne des impôts dans la zone OCDE a légèrement diminué, passant de 34,2 % en 2021 à 34 % en 2022. Cette baisse est attribuée en grande partie aux réductions des taxes sur l'énergie, mises en place face à l'augmentation des prix du pétrole. Toutefois, cette diminution fait suite à deux années consécutives de hausse durant la pandémie de Covid-19.



Sur une perspective à long terme, le ratio impôts/PIB dans les pays de l'OCDE a considérablement augmenté depuis 1965, passant de 24,9 % à 34 % en 2022. La France a connu une hausse significative de 13 points de pourcentage durant cette période, tandis que les États-Unis ont vu une augmentation plus modeste, de 4,2 points.