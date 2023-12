C'est terminé pour l'enseigne Habitat

Le 28 décembre, le tribunal de Bobigny a déclaré la liquidation judiciaire de l'enseigne Habitat, spécialisée dans l'ameublement et l'équipement de la maison, sans envisager la poursuite de ses activités. Cet épilogue survient rapidement après le placement de l'entreprise en redressement judiciaire. Selon les administrateurs judiciaires, la situation financière d'Habitat s'est avérée désespérée, avec une trésorerie insuffisante et une impossibilité d'exploiter la marque. Les magasins sont fermés, et les clients ayant versé des acomptes, d'un montant total de 9 millions d'euros, se retrouvent dans l'incertitude.



Thierry Le Guénic, qui avait repris Habitat en 2020, a reconnu son incapacité à redresser la situation, malgré un investissement de plus de 12 millions d'euros dans le numérique et l'ouverture de nouveaux points de vente. Ses efforts, entravés par un contexte économique difficile et des résistances internes, n'ont pas suffi à renverser la tendance. Le Guénic, également connu pour ses investissements dans d'autres marques comme Burton of London et Paule Ka, s'engage désormais à assister le reclassement des collaborateurs d'Habitat.